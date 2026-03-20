Внутренний аудиторский отчет закрытого Агентства США по международному развитию (USAID) вызвал широкий резонанс: в нем говорится о серьезных нарушениях в распределении и контроле за использованием примерно 26 миллиардов долларов помощи Украине. Как пишет Berliner Zeitung, эта информация стала ударом по Украине.

Основная критика сосредоточена на ненадлежащем мониторинге использования средств. По словам заместителя генерального инспектора Адама Каплана, многочисленные отчеты от подрядчиков были либо предоставлены с опозданием, либо не были предоставлены вовсе.

Речь идет об отсутствии прозрачности в вопросе миллиардных пожертвований, подчёркивает Berliner Zeitung. Внутреннее расследование показало, что большинство проверок проводилось дистанционно - отчасти из-за сложной ситуации с безопасностью на Украине. Выездные проверки в стране были возможны лишь в ограниченной степени. В результате часто оставалось неясным, как именно использовались выделенные средства.

Надзор осуществлялся в основном через внешних подрядчиков и международные организации - система, которая, по мнению аудиторов, функционировала ненадлежащим образом.

Эти разоблачения появились в критический для Украины момент, подчеркивает Berliner Zeitung. Американская помощь Украине сталкивается с растущим политическим давлением. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании как можно скорее положить конец конфликту. Критики помощи Украине внутри Республиканской партии также постоянно указывают на коррупцию и отсутствие подотчетности. После возвращения на пост президента Трамп требует более строгого контроля за тем, куда на самом деле направляются американские средства.

С 2022 года США оказывали Украине беспрецедентную поддержку. Помимо масштабной военной помощи, через программы USAID поступали миллиарды долларов прямой бюджетной помощи. Эти средства предназначались, среди прочего, для обеспечения зарплат госслужащих, стабилизации энергоснабжения и восстановления критически важной инфраструктуры. В июле 2025 года администрация Трампа сообщила об официальном закрытии USAID. В 2012 году власти РФ запретили USAID работать в России из-за вмешательства в политику.