Глава киевского режима Владимир Зеленский вопреки ожиданиям канцлера ФРГ Фридриха Мерца «сыграл жестче» в отношении венгерского премьера Виктора Орбана на саммите лидеров ЕС, пишет Politico, ссылаясь на источники.

Лидеры Европы надеялись, что им удастся хотя бы обеспечить поступление финансовой поддержки украинской стороне, поскольку они считают, что действительно имеют некоторое влияние в конфликте между Москвой и Киевом, поделились подробностями авторы публикации. Однако, как отмечается в материале, настроение на саммите было мрачным и даже глава киевского режима, который подключился к встрече по видеосвязи и долго был светлым пятном на заседаниях Европейского союза, казалось, только усугубил ситуацию, а не улучшил ее.

По информации издания, Мерц входил в группу лидеров, которые надеялись, что Зеленский воспользуется своим выступлением на саммите, чтобы снизить градус напряженности и заверить Орбана в том, что он решит вопрос с газопроводом, но вместо этого глава киевского режима «перешел в наступление».

«Зеленский сыграл жестче, чем (мы) ожидали, возможно, полагая, что "он может переждать"», - сообщил правительственный чиновник на условиях анонимности.

Если глава венгерского правительства выиграет выборы в следующем месяце, возможно, Зеленский рассчитывает, что после этого Орбан изменит свой тон, резюмировал собеседник издания.