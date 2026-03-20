Генсек ООН назвал главное условие прекращения конфликта на Ближнем Востоке

Завершение военного конфликта на Ближнем Востоке зависит от политической воли США. Такое мнение высказал в интервью изданию Politico генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что «война должна быть прекращена».

«Я считаю, что возможность остановить ее в руках США. Но это зависит от политической воли», - заметил он.

Антониу Гутерриш выразил уверенность в том, что Израиль намерен добиться полного уничтожения военного потенциала Ирана и смены режима, а Тегеран будет «сопротивляться как можно дольше и наносить как можно больше вреда».

Поэтому решение проблемы находится в руках США и «президент [Дональд] Трамп сможет убедить тех, кого нужно, в том, что работа сделана, что можно заканчивать», констатировал он.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран, нанеся удар по городам страны и убив иранского лидера Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива и резкому росту цен на энергоносители на мировых биржах. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ложными утверждения о том, что израильское правительство втянуло США в войну против Ирана.