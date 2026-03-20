Между Украиной и Евросоюзом увидели ссору влюбленных

Даже в самых счастливых браках случаются ссоры, то же самое относится и к геополитическим союзам, пишет британский журнал The Economist. По версии автора статьи, после четырех лет «почти супружеской солидарности» Украина и ее европейские партнеры переживают период «супружеских разногласий».

Впервые признаки вражды выплеснулись наружу: обе стороны были несколько резки друг с другом и даже обмениваясь обвинениями в «шантаже». Пятнадцатого марта Зеленский раскритиковал давление со стороны ЕС с целью восстановить подачу нефти по трубопроводу «Дружба».

Зеленский сказал, что он против возобновления поставок российской нефти. В то же время, по его словам, если Европа поставит условие, что в противном случае Украина не получит оружие, он будет «бессилен в этом вопросе». Зеленский подчеркнул, что «сказал друзьям Украины в Европе, что это называется шантажом».

Однако опасения по поводу развода были бы преждевременными, считает автор The Economist. В геополитике, как и в браке, самые громкие споры часто возникают между партнерами, которые понимают, что просто не могут уйти.

Первые признаки напряженности между Европой и Украиной появились в еще январе в Давосе, после того как президент США Дональд Трамп начал свой крестовый поход по захвату Гренландии. Европа заставила Трампа отступить, продемонстрировав единство. Как раз когда европейские лидеры наслаждались своим дипломатическим мастерством, Зеленский обрушился с резкой критикой на Европу, назвав ее всего лишь «салатом из малых и средних держав», которые «любят обсуждать будущее, но избегают действий сегодня».

Эти выпады вызвали тихое негодование у многих европейских деятелей. Трамп прекратил всю помощь Украине и регулярно публично критикует Зеленского; в отличие от него, ЕС в декабре согласовал кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины.

Затем Украина в течение нескольких недель отказывалась предоставить представителям ЕС доступ для осмотра повреждений трубопровода «Дружба». Европейцы неохотно поддержали премьера Венгрии Виктора Орбана, связав обещанный пакет помощи с сотрудничеством Киева по «Дружбе». Зеленский возмутился и сказал, что может передать украинским солдатам адрес Орбана.

Даже в шутку это было неуместно и вызвало публичное порицание со стороны Еврокомиссии. Семнадцатого марта Зеленский с опозданием согласился с требованиями ЕС урегулировать касающийся «Дружбы» конфликт.