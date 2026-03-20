Вновь избранный мэр умер после приступа во время встречи с избирателями

Мэр города Нампа в штате Айдахо Рик Хогабоам скончался после того, как потерял сознание во время встречи с избирателями. Об этом сообщает Idaho News.

По данным издания, инцидент произошел в среду около 18:45 в городе Игл. Во время выступления 47-летнему политику стало плохо, после чего он потерял сознание. Предварительно речь идет о сердечном приступе.

Первую помощь ему оказал мэр Игла Брэд Пайк, находившийся рядом. Он начал проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия экстренных служб. На месте работали сотрудники полиции, спасатели и медики, мероприятие было прервано.

Хогабоам был избран на пост мэра по итогам ноябрьских выборов, набрав 62,86 процента голосов и обойдя трех соперников. Он стал 31-м главой Нампы.

Ранее политик занимал ряд должностей на уровне штата и муниципалитета. В частности, он работал руководителем аппарата бывшего мэра Дебби Клинг, был членом городского совета, а также исполнял обязанности сенатора штата Айдахо и секретаря округа Каньон, курируя бюджет и проведение выборов.

По информации Idaho State Journal, за несколько часов до происшествия Хогабоам участвовал в учениях пожарной службы Нампы. Причина его смерти официально не установлена.

У него остались жена, пятеро детей и внук. Власти города должны назначить временного преемника до следующих выборов, которые проводятся раз в четыре года.