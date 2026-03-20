ЕС ищет способ обойти вето Венгрии ради €90 млрд для Украины

ЕС планирует на саммите в Брюсселе обсудить механизмы выделения €90 млрд Украине в обход позиции Венгрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, занимавшего пост в 2010–2014 годах.

© Московский Комсомолец

По его словам, европейские страны рассматривают вариант перехода к системе двусторонних соглашений. В таком случае общий объем финансирования может быть распределен между отдельными государствами, которые заключат кредитные договоры с Киевом напрямую.

Азаров отметил, что подобная схема позволит избежать блокировки на уровне ЕС. Речь идет о том, что решения будут приниматься на уровне отдельных стран, включая, в частности, Латвию или Бельгию.

Как следует из ранее принятых решений, в декабре 2025 года Евросоюз согласовал пакет помощи Украине на €90 млрд, рассчитанный на 2026–2027 годы. Из этой суммы €60 млрд предусмотрены на военные цели, еще €30 млрд — на поддержку бюджета.

В феврале 2026 года Венгрия и Словакия заблокировали как финансирование Киева, так и утверждение 20-го пакета санкций против России.

На фоне этого сохраняется спор вокруг поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Украина прекратила транзит 27 января, заявив о повреждении инфраструктуры в результате удара беспилотника. Венгрия и Словакия, в свою очередь, обвинили Киев в недостоверности этих объяснений.

По данным ТАСС, Еврокомиссия ранее не предпринимала шагов, которые могли бы повлиять на возобновление транзита нефти в направлении Венгрии и Словакии.

