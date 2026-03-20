Бывший советник НАТО заявил о провале санкций против РФ и Ирана

Западные страны не достигли целей давления на Россию и Иран и фактически утратили контроль над ситуацией. Об этом заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

По его словам, при введении санкций и военных мер не было четкого понимания конечных целей. В результате, как считает эксперт, эти действия не дали ожидаемого эффекта.

Бо отметил, что Россия и Иран, по его оценке, смогли адаптироваться к давлению и в текущих условиях контролируют ситуацию.

Отдельно он прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. По его мнению, удары Ирана по объектам США в регионе влияют на их боевые возможности, в том числе за счет повреждения инфраструктуры, используемой для операций.

Эксперт также заявил, что такие действия имеют не только военное, но и демонстрационное значение. Он считает, что Иран таким образом пытается показать роль американских баз в регионе.