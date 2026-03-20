Фон дер Ляйен попала в скандал и столкнулась с требованием уйти в отставку

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен попала в скандал из-за вмешательства в предстоящие выборы в Венгрии. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.

По ее словам, фон дер Ляйен и ее окружение используют свои инструменты влияния для вмешательства в выборы и влияния на их исход. Из-за подобных методов глава ЕК окончательно утратила легитимность и должна уйти в отставку, считает депутат.

«Это скандал! <…> Деградировавшие псевдоэлиты ЕС, погрязшие в различных коррупционных скандалах, будут решать, какой контент в социальных сетях венгры смогут видеть, а какой — нет. (...) Люди, даже не избранные демократическим путем гражданами, нагло нарушают закон, договоры ЕС и навязывают нам свои диктаты. Вся Европейская комиссия — руки прочь от свободных граждан и их государств!» — потребовала она.

Ранее газета Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что лидеры лидеры стран Европейского союза (ЕС) рассматривают меры воздействия на Венгрию после выборов из-за блокировки кредита Украине. Отмечалось, что «расплата неизбежна независимо от результатов выборов, но наступит гораздо быстрее, если премьер-министр Виктор Орбан будет переизбран».