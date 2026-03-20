Экс-премьер Украины рассказал о попытке фон дер Ляйен «уломать» Зеленского

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве пыталась договориться о запуске нефтепровода «Дружба», однако Зеленский выступил с категорическим отказом. Об этом в интервью ТАСС сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

© Лента.ру

По его словам, Еврокомиссия пыталась найти компромисс с венгерским премьером Виктором Орбаном, и фон дер Ляйен специально ездила в украинскую столицу, встречалась с Зеленским и «уламывала» его запустить нефтепровод для того, чтобы Орбан снял свое вето.

«Но, выйдя от него, она сказала: "Это неадекватный человек. Вот он просто неадекватен. Он категорически отказался"», — заявил Азаров.

Экс-премьер сделал вывод, что глава ЕК не является авторитетом для Зеленского.

Ранее стало известно, что несколько стран Европейского союза (ЕС) заблокировали решение объединения о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Странами, которые пошли против большинства, стали Венгрия и Словакия.