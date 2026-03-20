Пока вы спали: Карлсон о войне с Россией, Трамп напугал премьера Японии

Трамп напугал премьера Японии на встрече в Белом доме, пишут СМИ

Заявление президента США Дональда Трампа во время встречи в Белом доме встревожило премьера Японии Санаэ Такаити. Отвечая на вопрос журналистов, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах начать удары по Ирану, американский лидер вспомнил об эффекте неожиданности при нападении японцев на Перл-Харбор в 1941 году, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Berliner Zeitung.

"Дональд Трамп вызвал раздражение своим замечанием. <…> Такаити отреагировала заметно напряженно, выпрямившись в кресле и с тревогой глядя на свою делегацию. Официальной реакции из Токио пока не последовало", — говорится в публикации.

По словам автора материала, инцидент произошел после серьезных издержек, которые испытал Токио после начала американской операции на Ближнем Востоке.

Захарова назвала Евгения Киселева* киевскорежимным нюхачом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что бывший российский телеведущий Евгений Киселев* был в прямом эфире "под дозой". Дипломат назвала его "киевскорежимным нюхачом", сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал дипломата.

В своей публикации Захарова привела кадры, на которых Киселев* посреди разговора проводит манипуляции с белой трубкой у носа и быстро убирает ее из кадра.

"Такой бред, который несет это отъехавшее иноагентство, можно придумывать только под дозой. А вот и она. Встречайте - очередной киевскорежимный нюхач", - написала официальный представитель МИД РФ.

Она также добавила, что вскоре публику попытаются убедить, что на видео у Киселева* "ложечка для сахара как у Макрона", "салфетка, в трубочку свернутая" или "соломинка для газировки не в то горло проскользнула".

В США выпустят памятную монету с изображением Трампа

Комиссия по изящным искусствам США утвердила выпуск памятной монеты с портретом действующего американского лидера Дональда Трампа. Выпускать монету будут из 24-каратного золота, пишет РИА Новости со ссылкой на федеральное ведомство.

Как рассказал представитель комиссии, в четверг федеральная панель комиссии по изящным искусствам единогласно проголосовала за дизайн 24-каратной памятной монеты из золота.

Согласно утвержденному дизайну монеты, на аверсе будет изображен сам президент США, опирающийся на стол в Овальном кабинете со сжатыми кулаками.

"Они не победят": Такер Карлсон внезапно заговорил о войне с Россией

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что у западных политиков, которые разжигают ненависть и говорят о войне с Россией, нет никаких шансов одержать победу над Москвой. Он добавил, что снабжение Украины оружием для борьбы с Россией обречено на провал, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Economist.

"Я злюсь на ваших (европейских. — Прим. ред.) политиков. Они лжецы. И когда Кир Стармер, или Мерц, или Макрон отвлекают внимание от катастроф, происходящих в их собственных странах, чтобы сказать, что настоящий враг — это Россия, я вижу обман и предательство собственного народа. И я презираю это. Они не собираются воевать с Россией, а если и начнут, то не победят. Это просто факт", — признался он.

По словам Такера Карлсона, сегодняшнее снабжение Украины европейским оружием для борьбы с Россией обречено на провал.

Позиция России по участию в Совете мира не сформирована, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция России по участию в "Совете мира" пока не сформирована, пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия".

"По этому вопросу позиция пока не сформирована", - сказал он, комментируя возможность участия РФ в "Совете мира".

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что МИД РФ продолжает формулировать позицию о целесообразности участия России в "Совете мира".

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень экстремистов и террористов