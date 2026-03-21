Трамп поглумился над смертью Мюллера

Президент США Дональд Трамп резко высказался о смерти бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал обвинения во «вмешательстве России» в выборы 2016 года. Сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

© Московский Комсомолец

«Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не сможет причинять вред невинным людям!» — написал американский лидер.

О смерти 81-летнего Мюллера ранее сообщил телеканал MS NOW со ссылкой на источники. Причина не уточнялась, однако известно, что экс-спецпрокурор многие годы страдал болезнью Паркинсона.

Мюллер занимал пост спецпрокурора с 2017 по 2019 год, расследуя предполагаемый сговор Трампа с Россией. Доказательств он не нашёл, что позже подтвердил и доклад другого спецпрокурора Джона Дарэма в 2023 году.