У Запада нет шансов одержать победу в войне с Россией, если такая начнется. В этом уверен известный американский журналист Такер Карлсон.

«Я злюсь на ваших (европейских - ред.) политиков. Они лжецы. И когда Кир Стармер, или Мерц, или Макрон отвлекают внимание от катастроф, происходящих в их собственных странах, чтобы сказать, что настоящий враг - это Россия, я вижу обман и предательство собственного народа. И я презираю это. Они не собираются воевать с Россией, а если и начнут, то не победят. Это просто факт», - сказал Карлсон в интервью изданию The Economist.

Напомним, ранее Карлсон напомнил, что Россия публично переписала свою ядерную доктрину, включив в нее возможность применения ядерного оружия против стран, которые действуют как прокси.