Мерц пригрозил Венгрии серьезными последствиями после блокировки помощи Киеву

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав его решение заблокировать предоставление Украине крупного военного кредита со стороны ЕС актом грубой нелояльности. По итогам саммита Евросоюза он предупредил венгерского лидера о неминуемых последствиях, которые выйдут далеко за рамки текущего события.

Мерц подчеркнул, что поведение Будапешта оставит глубокий след в отношениях внутри сообщества, и заявил, что европейские лидеры не намерены оставлять это без внимания. По его словам, многие участники встречи были глубоко возмущены позицией Венгрии. В связи с создавшейся ситуацией главы государств и правительств поручили Еврокомиссии изучить альтернативные механизмы финансирования, которые позволят оказать помощь Киеву в обход вето Будапешта и Братиславы.

Как передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники, саммит завершился поздним вечером, так и не разрешив конфликт вокруг кредита. За закрытыми дверями Мерц и другие европейские политики подвергли Орбана жесткой критике, однако оказанное на него значительное давление не возымело эффекта - венгерский премьер остался непреклонен.

Напомним, что перед началом саммита в Брюсселе Орбан ясно дал понять: он не поддержит ни одно решение в пользу Украины, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", остановленный с 27 января. Украинские власти пока отказываются снимать энергетическую блокаду с Венгрии и Словакии.

В итоге Орбан вместе со своим словацким коллегой Робертом Фицо заблокировали не только выделение 90 миллиардов евро военного кредита, но и утверждение 20-го пакета антироссийских санкций. В итоговом заявлении участников совещания отмечается, что эти меры, требовавшие консенсуса, поддержали 25 из 27 стран, в связи с чем Европейский совет вернется к их рассмотрению на следующей встрече.

