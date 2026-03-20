Макрон назвал условие для начала операции по защите танкеров в Ормузском проливе

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности Парижа и его партнеров взять на себя обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, но только после нормализации обстановки в регионе. Об этом он заявил на пресс-конференции, подводя итоги заседания Европейского совета.

По словам французского лидера, как только напряженность спадет, Франция совместно с союзниками сможет приступить к миссии по сопровождению гражданских судов в этом критически важном водном коридоре. Макрон особо подчеркнул, что планируемая операция будет носить исключительно невоенный характер и потребует предварительных консультаций и плотной координации действий с Тегераном.

Ситуация вокруг Ирана и последовавшая эскалация привели к фактическому параличу работы Ормузского пролива, через который традиционно осуществляется большая доля поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировые рынки. Сложившаяся обстановка уже негативно сказалась на объемах добычи и экспорта энергоносителей в государствах региона.

Макрон и Пезешкиан договорились поддерживать контакт

На этом фоне президент США Дональд Трамп ранее призывал ряд стран, включая Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию, направить свои военные корабли в пролив для обеспечения свободы навигации.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что США срочно перебрасывают тысячи морпехов на Ближний Восток.