На Западе задали неудобный вопрос о Зеленском после провала кредита ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский потерял свою значимость после блокировки выделения кредита Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X.

«Если Зеленский не может получить миллиарды в обмен на отправку украинцев на смерть, то зачем он нужен?» — задался вопросом эксперт.

В Европе высказались о смещении Зеленского

Накануне стало известно, что две страны ЕС — Венгрия и Словакия — заблокировали решение объединения о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Как подчеркивает издание Politico, именно от этого кредита зависит, способен ли дальше Киев продолжать сражаться с Россией.