Источник раскрыл детали переговоров ЕС с Венгрией по Украине

Переговоры Европейского Союза с Венгрией относительно одобрения многомиллиардного кредита для Украины зашли в серьезный тупик. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированные источники, знакомые с ходом дискуссий, Будапешт отказывается менять свою жесткую позицию, напрямую увязывая вопрос финансирования с возобновлением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", транзит которого через украинскую территорию был приостановлен.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже дал понять, что его страна не поддержит выделение Киеву 90 миллиардов евро до тех пор, пока Украина не разблокирует нефтепровод. Венгерский лидер также обвинил украинскую сторону в использовании энергетической блокады как инструмента вмешательства во внутренние дела страны, в частности, во внутриполитическую борьбу с партией "Тиса".

По словам одного из собеседников агентства, на прошедшем саммите лидеры ЕС вновь поднимали эту тему, однако Орбан остался непреклонен. Его позиция предельно ясна: пока поток нефти по "Дружбе" не будет восстановлен, он не даст согласие ни на одно решение, которое принесет выгоду Украине. В связи с этим европейские лидеры продолжают искать пути выхода из сложившейся ситуации, пытаясь найти компромисс.

Евросоюз стремится любой ценой сохранить видимость единства в вопросе поддержки Киева, однако вынужден балансировать между этим желанием и разнородными энергетическими потребностями своих государств-членов, которые сильно зависят от внешних поставок.

Напомним, Киев остановил транзит российской нефти в Словакию и Венгрию еще 27 января, официально объяснив это техническими повреждениями на трубопроводе.

Ранее сообщалось, что администрация премьер-министра Италии Джорджи Мелони официально опровергла информацию о том, что глава правительства выражала солидарность с позицией Венгрии по вопросу финансовой помощи Киеву.