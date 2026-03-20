Президент Ирана обвинил США в подрыве основ международного права

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, в котором обвинил Соединенные Штаты в подрыве основ международного права. В своем посте в социальной сети X иранский лидер заявил, что действия Вашингтона создают опасный прецедент, способный разрушить устоявшиеся правовые нормы во всем мире.

Пезешкиан напрямую связал эту угрозу с недавней агрессией США против его страны, в результате которой, по его словам, погиб лидер, принявший мученическую смерть. Он предупредил международное сообщество о катастрофических последствиях бездействия. По мнению президента Ирана, если мировые державы не дадут отпор такому поведению, разгоревшийся конфликт выйдет из-под контроля и приведет к гибели многих людей.

Слух о верховном лидере Ирана опровергли

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран больше не может производить ракеты и обогащать уран.