Мадуро потребовал прекратить дело против него из-за нарушений

Задержанные президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес подали ходатайство в федеральный суд США с требованием снять с них обвинения. Причина — нарушение права на выбор адвоката, говорится в документе, опубликованном в электронной базе суда Южного округа Нью-Йорка.

Адвокат Барри Поллак, нанятый для защиты, указал в ходатайстве, что Управление по контролю за иностранными активами США блокирует оплату его услуг венесуэльским правительством. Американские власти предлагают предоставить государственного защитника, но это, по мнению защиты, нарушает шестую поправку к Конституции США, гарантирующую право на адвоката.

Мадуро выставил условия на суде

Мадуро и Флорес просят суд либо полностью отклонить обвинения, либо провести слушания по данному ходатайству.

Напомним, 3 января США атаковали объекты в Венесуэле, захватили Мадуро и его супругу и вывезли их в Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле, оба вину не признали. Обязанности президента временно исполняет вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.