В ЕС планируют оценить влияние конфликта на Ближнем Востоке на энергетику

Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии оценить влияние конфликта на Ближнем Востоке на энергетику и при необходимости предложить меры против роста цен. Документ по итогам саммита ЕС опубликован на сайте ЕК.

«Евросовет призывает Еврокомиссию информировать Совет ЕС о возможном влиянии последствий событий на ЕС в части энергетической безопасности и цен на энергию», — говорится в документе.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя недавние удары по объектам нефтегазового сектора на Ближнем Востоке, призвал ввести мораторий на удары по гражданским объектам.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил, что стоимость природного газа в Евросоюзе в 2026 году может вырасти более чем в два раза по сравнению с первоначальным прогнозом.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее цены на газ в Европе выросли в два раза после удара по Катару.