На Западе рассказали о встревоживших премьера Японии словах Трампа

Сравнение президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом операции в Иране с внезапной атакой на Перл-Харбор встревожило премьер-министра Японии Санаэ Такаити во время встречи в Белом доме. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Дональд Трамп вызвал раздражение своим замечанием. (...) Такаити отреагировала заметно напряженно, выпрямившись в кресле и с тревогой глядя на свою делегацию», — говорится в статье.

Уточняется, что официальной реакции из Токио пока не последовало.

Ранее журналисты задали Трампу вопрос о том, почему США не проинформировали своих союзников о готовящейся операции против Ирана перед ее началом.