Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас выступила с необычным предостережением в адрес мировых лидеров относительно ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных дипломатов, выступая на саммите в четверг, она призвала проявить осторожность, чтобы не оказаться втянутыми в затяжной и опасный конфликт в этом регионе.

По информации дипломатических источников, Каллас использовала яркую метафору, предупреждая коллег об угрозах эскалации. Она сравнила перспективу начала военных действий с романтическими отношениями: вступить в них очень легко, а вот выйти без последствий - практически невозможно.

Издание также передает, что глава евродипломатии указала на необходимость защиты экономических и политических интересов ЕС в этом регионе. Однако, по словам дипломатов, она дала понять, что у Европы нет ни малейшего желания расширять масштабы своего военно-морского присутствия.

В частности, Каллас высказалась против наращивания возможностей миссии Aspides, которая в настоящее время занимается обеспечением безопасности судоходства в Красном море.

