Мелони сделала неожиданное заявление об Орбане

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите в Брюсселе сообщила лидерам Евросоюза (ЕС), что понимает решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать финансирование для Киева. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Мелони назвала действия венгерского лидера нормальными и добавила, что на его месте поступила бы так же. Информацию подтвердили пять европейских источников, знакомых с дискуссией.

В правительстве Италии опровергли эту информацию. Представители кабмина заявили, что Мелони не делала такого заявления.

Как уточняется, на саммите Венгрия и Словакия отказались снимать вето на выделение 90 миллиардов евро для Украины. Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо потребовали от Киева возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», который остановили 27 января. В Киеве утверждают, что он был повреждён.