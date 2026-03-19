Мелони заявила лидерам ЕС, что понимает позицию Орбана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита ЕС в Брюсселе заявила партнерам, что понимает мотивы Виктора Орбана, который блокирует кредит Украине на 90 млрд евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на пять источников среди европейских дипломатов.

© Global look

По информации издания, Мелони при этом сама поддерживает выделение средств Киеву. Politico утверждает, что премьер назвала действия Орбана объяснимыми, однако представители итальянского правительства, как отмечает газета, отвергают такую трактовку ее слов.

Спор вокруг кредита обострился после того, как Венгрия и Словакия отказались снять вето на запуск механизма финансирования Украины в 2026-2027 годах. Будапешт и Братислава требуют сначала восстановить прерванные в январе поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По оценке хорватской стороны, альтернативные поставки через Adriatic pipeline обходились бы Венгрии и Словакии примерно на 30% дороже, чем нефть по «Дружбе».

По итогам саммита согласованный текст по Украине поддержали 25 из 27 стран ЕС, но без Венгрии и Словакии приложение с упоминанием кредита не получило юридической силы. Дополнительным фоном для встречи стал и отказ Будапешта снять вето с 20-го пакета санкций против России.