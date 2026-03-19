Нетаньяху опроверг утверждения о «втягивании» США в операцию против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ложными утверждения о том, что израильское правительство втянуло США в войну против Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава национального контртеррористического центра США Джо Кент опубликовал заявление, в котором рассказал, что покидает свой пост, так как не согласен с американской военной операцией против Ирана.

Чиновник подчеркнул, что Белый дом стал жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть Вашингтон к конфликту с Ираном, который не представлял непосредственной угрозы для США.

«Хочу сказать об одной фейковой новости, а именно о том, что Израиль каким-то образом втянул США в конфликт с Ираном. Неужели кто-то всерьез думает, что кто-то может указывать президенту [США Дональду] Трампу, что делать?», — поинтересовался премьер Израиля.

Глава кабмина уточнил, что американский лидер всегда принимает решения, исходя из того, что, по его мнению, хорошо для американского народа.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху рассмеялся в ответ на вопрос журналистов Fox News о том, втянул ли Израиль Трампа в войну с Ираном.