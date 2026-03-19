Зеленский пожаловался на США и Европу

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Европа и США оказывают недостаточное давление на Россию. Об этом он высказался в ходе обращения у участникам заседания Европейского совета, фрагмент выступления размещен в Telegram-канале главы государства.

Зеленский отметил, что 20-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России зашел в тупик, подчеркнув, что объединение «могло бы продолжать давление» на Москву в целях мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, украинский лидер пожаловался, что пакет поддержки для Киева на сумму 90 миллиардов евро «не работает уже третий месяц», а также раскритиковал решение США о смягчении антироссийских санкций.