Запад предупредили о «фатальном» последствии войны с Ираном

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) может восстановиться на фоне войны США с Ираном. Об этом предупредил командир курдского ополчения «пешмерга» Расул Омар Латиф, его слова передает Welt.

«В одном из редких интервью главнокомандующий североиракскими отрядами "пешмерга" заявил, что "Исламское государство" уже вступило в фазу восстановления, что повлечет за собой фатальные последствия. Война с Ираном дестабилизирует регион и открывает террористическим организациям новые возможности», — указано в статье.

По словам Латифа, в 2014-2015 годах курдское ополчение получало поддержку от возглавляемой США западной коалиции для борьбы с ИГ. Военачальник выразил сомнение в том, что международное сообщество окажет такую же помощь в случае восстановления ИГ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон опасается и не хочет повторения иракского сценария в Иране. Он подчеркнул, что война в Ираке обернулась появлением ИГ, и США не хотят, чтобы что-то похожее произошло в исламской республике.