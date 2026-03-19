В США рассказали о «подарке» Путину из-за Ирана

Масштабная операция США на Ближнем Востоке значительно усилила переговорные позиции президента России Владимира Путина по украинскому конфликту, пишет американский политолог Эндрю Корыбко в статье для Asia Times.

По его мнению, значительную часть проблем, вызванных эскалацией на Ближнем Востоке, так или иначе удастся урегулировать.

Вместе с тем, есть то, что решить не удастся — это грядущая победа России в конфликте на Украине. подчеркнул аналитик.

Изначально предполагалось, заметил политолог, что глава США Дональд Трамп не пожелает делать российскому лидеру такой «подарок», не даст России победить Украину.

Позже стало понятно, уточнил эксперт, что американский лидер может пойти на этот шаг, в том случае, если Путин поможет ему достичь некоторых целей в Иране дипломатическим путем.

По его оценке, до войны на Ближнем Востоке казалось, что Москве придется пойти на компромиссы, отказаться от ряда требований. Сейчас все изменилось, и шансы Путина добиться своего значительно увеличились, констатировал Корыбко.