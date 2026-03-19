Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Украина требует у ЕС ещё €5,5 млрд на подготовку к зиме.

«Украинцы запросили ещё €5,5 млрд, но по-прежнему не возобновляют транспортировку нефти, мы требуем, чтобы они это сделали. С Венгрией нельзя шутить, Венгрию нельзя шантажировать», — цитирует его РИА Новости.

Министр подчеркнул, что в Брюсселе не пройдёт ни одно решение, которое принесёт Киеву деньги, до тех пор, пока длится нефтяная блокада.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что не пошёл на шантаж Украины и был «стойким оловянным солдатиком».