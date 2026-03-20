Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила приверженность Брюсселя стратегии энергетического перехода, несмотря на нестабильность на мировых рынках. Отвечая на вопросы прессы о целесообразности возобновления закупок сжиженного природного газа из России в условиях ближневосточного кризиса и резкого скачка цен, она сделала акцент на долгосрочных целях, а не на сиюминутных трудностях.

По словам главы ЕК, в ходе состоявшейся дискуссии участники пришли к выводу о необходимости последовательно двигаться в сторону замещения ископаемого топлива экологически чистыми источниками, производимыми внутри Европы. Она подчеркнула важность этого курса, не углубляясь в обсуждение конъюнктурных колебаний газового рынка.

Примечательно, что в своем выступлении фон дер Ляйен избежала привычных жестких формулировок о необходимости тотального и немедленного отказа всех стран-членов от российского ископаемого сырья. Ее риторика была более сдержанной и сосредоточенной на внутренней "зеленой" повестке, а не на геополитическом противостоянии в энергетической сфере.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) найдёт способ перечислить Украине 90 миллиардов евро военной помощи на 2026–2027 годы, даже несмотря на вето Венгрии.