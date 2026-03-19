В Раде заявили о планах Зеленского попытаться атаковать ядерные подлодки России

Президент Украины Владимир Зеленский готовит планы атак по ядерным подлодкам России. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он напомнил, что ранее посол Украины в Лондоне Валерий Залужный презентовал в Великобритании проект украинских дронов, способных поражать подводные цели в океане.

«Зеленский системно движется в сторону поражения ядерных подлодок — носителей ядерного оружия РФ. В условиях обнуления интереса к Украине единственный шанс вернуть войну в повестку — удар по ядерной триаде РФ», — заявил парламентарий.

Ранее Киев и Лондон подписали договор о сотрудничестве в космической сфере. По словам Залужного, документ поспособствует развитию двусторонних отношений между Космическим агентством Великобритании и Государственным космическим агентством Украины.