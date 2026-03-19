Евросоюз инициировал разработку мер против участников СВО
Евросоюз инициировал разработку мер, направленных на ограничение въезда для российских граждан, задействованных в военной операции. Соответствующее положение закреплено в официальных выводах, опубликованных по итогам саммита лидеров ЕС на портале Европейской комиссии.
Согласно представленному документу, источником озабоченности стали предполагаемые угрозы для безопасности на территории Евросоюза.
Представителям европейских ведомств предстоит провести детальный анализ текущей обстановки и представить Совету ЕС на рассмотрение варианты действий, направленных на устранение декларируемых рисков. Предполагается, что Европейская комиссия в ближайшем будущем начнет подготовку соответствующих предложений.
Ранее поступала информация о возможности введения ЕС персональных запретов на въезд для участников военной операции без принятия общеевропейского решения. Отдельные государства-члены ЕС могут вносить граждан в Шенгенскую информационную систему как представляющих угрозу, что автоматически делает эту информацию доступной для всех пограничных и визовых служб.