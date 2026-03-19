Евросоюз инициировал разработку мер против участников СВО

Евросоюз инициировал разработку мер, направленных на ограничение въезда для российских граждан, задействованных в военной операции. Соответствующее положение закреплено в официальных выводах, опубликованных по итогам саммита лидеров ЕС на портале Европейской комиссии.

© Московский Комсомолец

Согласно представленному документу, источником озабоченности стали предполагаемые угрозы для безопасности на территории Евросоюза.

Представителям европейских ведомств предстоит провести детальный анализ текущей обстановки и представить Совету ЕС на рассмотрение варианты действий, направленных на устранение декларируемых рисков. Предполагается, что Европейская комиссия в ближайшем будущем начнет подготовку соответствующих предложений.

Ранее поступала информация о возможности введения ЕС персональных запретов на въезд для участников военной операции без принятия общеевропейского решения. Отдельные государства-члены ЕС могут вносить граждан в Шенгенскую информационную систему как представляющих угрозу, что автоматически делает эту информацию доступной для всех пограничных и визовых служб.