Трамп: «экскурсия» по Ирану скоро завершится

США скоро закончат «экскурсию» по Ирану, после ее завершения мир будет безопаснее, рассказал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РБК.

Накануне пресс-служба Минздрава Ирана заявила, что в результате атак США и Израиля в стране погибли 206 детей, десятки медиков, учителей, журналистов.

В правительстве Исламской Республики заметили, что за три недели пострадали десятки школ, музеев, старинных дворцов, спортивных комплексов, офисов СМИ.

«Я увидел, что происходит в Иране и сказал, я бы не хотел устраивать эту экскурсию, но нам придется это сделать. Когда она закончится у нас будет более безопасный мир», — разъяснил Трамп.

Американский лидер заметил, что Пентагон запросил у Конгресса США $200 млрд на финансирование войны с Ираном. Он добавил, что «у нас все очень хорошо, но мы хотим быть в наилучшем положении».

Трамп цинично ответил на вопрос о начале войны с Ираном

Ранее портал The Atlantic сообщил, что Пентагон предварительно оценивает стоимость военной операции против Ирана в $1 млрд в день.

Газета The Washington Post уточнила, что запрошенные дополнительные $200 млрд могут быть направлены на срочное увеличение производства критически важного вооружения, израсходованного в ходе ударов США и Израиля за три недели конфликта.