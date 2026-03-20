Раскрыт жест Орбана при появлении Зеленского на саммите ЕС

Конфликт между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским в открытую проявился на прошедшем саммите Европейского союза (ЕС).
Об этом сообщает Politico.
Как сообщил собеседник издания, после того, как Зеленский появился на размещенных на столах лидеров ЕС экранах, Орбан встал со своего места и ушел на задний ряд, откуда «с презрением наблюдал» за выступлением президента Украины.
Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. За итоговое коммюнике саммита проголосовали 25 из 27 стран объединения.