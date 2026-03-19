Трамп высказался о расправах над руководством Ирана

Иран снова ищет новых лидеров страны, поскольку всего руководства Исламской республики «больше нет». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, трансляцию ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

«Как вы знаете, их руководства больше нет, они выбирают новых — их снова нет. И теперь Иран ищет новых лидеров», — указал глава государства.

По словам Трампа, флот и военно-воздушные силы Ирана также уничтожены. Он также отметил, что американские военные «летают где хотят и в них даже никто не стреляет».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал расправу над секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью представителей иранского руководства.