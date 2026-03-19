Трамп рассказал об одном запрете Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп рассказал, что запретил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху атаковать нефтяные и газовые объекты в ходе операции против Ирана. Такое заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я сказал ему, чтобы он не делал этого. И он сказал, что не будет этого делать», — заявил американский лидер в ходе общения с журналистами.

Трамп подчеркнул, что прекрасно ладит с Нетаньяху.

«Все согласовано. Но иногда он что-то делает, и если мне это не нравится, мы больше этим не занимаемся», — объяснил глава Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением крупнейшего в мире нефтегазового месторождения «Южный Парс» в случае, если Тегеран нанесет удар по Катару.