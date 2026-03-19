Трамп цинично ответил на вопрос о начале войны с Ираном

США не стали информировать союзников о планах по проведению масштабной операции против Ирана ради эффекта неожиданности, рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Фрагмент интервью опубликовала «Звезда» в Telegram-канале.

По данным телеканала, американский лидер в четверг, 19 марта, встретился с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Корреспондент одного из японских изданий поинтересовался затем в ходе пресс-конференции, почему глава США не уведомил союзников о начале операции против Ирана.

«Я хотел устроить им сюрприз. Кто лучше Японии разбирается в сюрпризах? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?», — ответил вопросом на вопрос Трамп.

Американский лидер уточнил, что в определенных случаях не следует слишком сильно сигнализировать. Он добавил, что США тщательно разрабатывали операцию и никому не сообщали о подготовке, так как хотели эффекта неожиданности.

Трамп пригрозил «добить» Иран

Трамп констатировал, что за три неполные недели ведения военных действий США уничтожили руководство Ирана, а также иранские ВВС, ВМФ и войска ПВО. Он добавил, что американские летчики летают как и где хотят.