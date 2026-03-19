Лукашенко помиловал заключенных после встречи с Коулом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал несколько человек после переговоров со специальным посланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. Об этом сообщает издание БелТА.

Как Эдуард Пальчис, правозащитница Анастасия Лойко, журналистка Катерина Андреева, активистка Кима Самусенко и бывший сотрудник таможни Николай Куляшов. Всего, как сообщает БелТА, было помиловано 250 заключенных.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключенных, потому что нет «политических» статей. Он добавил, что при этом Минск готов соблюдать достигнутые с Вашингтоном договоренности по этой теме.