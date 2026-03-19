Зеленский высказался о переговорах с Россией

Зеленский: Киев получил сигналы от США о возможном возобновлении переговоров
Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты неоднократно посылали сигналы о возможном скором возобновлении переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
В 2026 году делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
«Последние несколько дней мы получали сигналы от американской стороны о том, что переговоры могут вскоре возобновиться», — отметил Зеленский.
Украинский лидер признал, что позиция России на переговорах может усилиться.
В Кремле высказались о продолжении переговоров по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил ранее, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом.