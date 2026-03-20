Макрон сделал признание о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро

У Европейского союза (ЕС) нет плана Б по заблокированному кредиту Украине на 90 миллиардов евро. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

«Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен — речь идет о доверии к Европейскому совету», — сказал глава республики.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро.

Politico писало, что из-за данного шага президент Украины Владимир Зеленский впадет в ярость. Именно от этого кредита зависит, способен ли дальше Киев продолжать сражаться с Россией, указали авторы материала. Между тем, Зеленский заявил, что на текущий момент не существует альтернативных вариантов финансирования ВСУ, кроме этого займа.