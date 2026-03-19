Нардеп Тарута: в отношении Марьяны Безуглой возбудили дело о госизмене

Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Сергей Тарута сообщил, что Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье о государственной измене в отношении нардепа Марьяны Безуглой.

Соответствующее заявление украинский парламентарий сделал в сообщении, опубликованном в его социальных сетях.

По словам Таруты, украинская Генпрокуратура открыла производство в отношении Безуглой по статье о госизмене. Он указал, что следствие проверяет, могли ли публичные заявления нардепа навредить украинским военным.

В частности, как заметил депутат Верховной Рады, к потерям в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) могли привести записи Безуглой в соцсетях о ситуации под Угледаром, который подразделения ВС РФ освободили осенью 2024 года.