Названа причина отмены визита Трампа в Китай

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что президент США Дональд Трамп отложил визит в КНР из-за продолжающейся военной операции против Ирана, а не из-за нежелания Пекина участвовать в обеспечении безопасности прохода судов через Ормузский пролив, передает телеканал Fox Business.

"Президент считает, что ему важно быть здесь, в Соединенных Штатах, а не ездить по зарубежью Это не имеет отношения к просьбе к Китаю принять участие (в обеспечении безопасности) в Ормузском проливе", - подчеркнул Бессент.

Читать новость полностью

Президент США Дональд Трамп заявил о переносе своего визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает телеканал C-Span.

"Мы переносим встречу. Складывается впечатление, что она состоится примерно через пять недель", - сказал американский лидер на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

20 февраля агентство Reuters написало со ссылкой на представителя Белого дома, что Трамп планирует посетить Китай с трехдневным визитом с 31 марта по 2 апреля. Знакомые с планом подготовки этой поездки источники сообщили, что в программу визита должны войти двусторонние переговоры президента Соединенных Штатов с Си Цзиньпином.

Читать новость полностью

Китай разочарован решением президента США Дональда Трампа перенести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, решение о переносе саммита из-за операции США против Ирана встретило в Китае смешанную реакцию: от «тихого раздражения» до публичной критики. Бывший высокопоставленный американский дипломат и вице-президент Института политических исследований Азиатского общества Дэнни Рассел отметил, что Пекин расценил «внезапную, отложенную в последнюю минуту отмену как неуважение».

«На данный момент разочарование ощутимо», — утверждается в публикации.

Читать новость полностью

Сроки визита президента США Дональда Трампа в Китай не зависят от вопроса обеспечения безопасности судоходства на Ближнем Востоке. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Линь Цзянь отметил, что в соцсетях и прессе существует «полностью ошибочное утверждение» о причинах переноса из-за ситуации в Ормузском проливе.

«Подчеркиваем, что (сроки — прим. ред.) визита не имеют отношения к вопросу навигации в Ормузском проливе», — сказал представитель ведомства.

Дипломат подчеркнул, что государства продолжают поддерживать рабочие контакты.

Читать новость полностью

Перенос визита президента США Дональда Трампа в Пекин продолжит украинский конфликт как минимум на месяц. С таким заявлением выступил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Отложенный "примерно на месяц" визит Трампа в Пекин к [председателю КНР] Си Цзиньпину, означает продолжение войны, как минимум, на этот месяц», — связал он.

Читать новость полностью

Отмена визита президента США Дональда Трампа в Китай — признак провала быстрой войны с Ираном. Об этом в колонке для Общественной Службы Новостей написал научный руководитель АНО социально-экономического и политического консалтинга «Центр этнических и международных исследований», доктор исторических наук Антон Бредихин.

По мнению Бредихина, изначально американский лидер планировал отправиться в Китай в статусе победителя — после быстрой войны, которая должна была привести к власти в Иране проамериканское руководство. Эксперт уточнил, что такой исход дал бы Трампу возможность вести переговоры с КНР на кардинально иных условиях, в том числе в контексте реализации крупных транснациональных сделок.

«Поэтому отмена его визита в Китай говорит о том, что он проиграл иранскую авантюру, о том, что он не смог достичь тех целей, которых хотел добиться в кратчайшие сроки, о том, что американцы надолго увязнут в Иране, и это будет не осень текущего года, это будет более долгий срок», — считает Бредихин.

Читать новость полностью

На фоне коллапса на американском рынке президенту США Дональду Трампу не с чем ехать в Китай, куда он собирался с целью укрепления своих позиций на международной арене и разрешения ключевых экономических споров. О последствиях отмены визита Трампа в Китай рассуждал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Экономист объяснил, что страны Персидского залива и Саудовская Аравия в частности, которых коснулся иранский конфликт, не просто продавали 50% мировых азотных удобрений и 30% углеводородов, но и отправляли выручку на американский фондовый рынок. Именно поэтому регион для США был буквально «американским тылом». Однако в результате ответных ударов Ирана эта цепочка оборвалась, и сейчас Трампу нечего предложить своему стратегическому конкуренту в лице Китая, продолжил Колташов.

«Страны Персидского залива и Аравия в частности... играли по американским правилам. Там американские базы, то есть это американские тылы. Это мало чем отличается от Техаса в некотором смысле, потому что это зона контролируемой США периферии», - отметил он.

Несмотря на то что ситуация может затянуться на годы, Трамп надеется все урегулировать как можно быстрее, так как его время на посту президента ограничено. По мнению экономиста, в Китай ему ехать нельзя, потому что не с чем. И именно поэтому визит откладывается.

Колташов отметил, что китайские дипломатические заявления по своему типу мало отличаются от других стран. Пекин справедливо заявляет о том, что не помогает Ирану, потому что у страны нет публичной коалиции. Однако это не совсем правдиво, продолжил он, и Китай, без сомнения, оказывает Исламской Республике всяческую поддержку. Американцы это понимают, но формально ни к чему придраться не могут - это осложнит их собственные дела.

Читать новость полностью