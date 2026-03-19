В Латвии возбудили дело о доведении до суицида экс-мужа певицы Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи спортсмена Маргариту Гаврилову.

«В Латвии возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства Яниса Тиммы», — сказала Гаврилова.

Ранее Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела после двух доследственных проверок.

Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря 2024 года. Перед кончиной баскетболист оставил записку Седоковой, с которой незадолго до этого они развелись после четырех лет брака. По факту смерти баскетболиста в Латвии возбудили уголовное дело.

Тимма стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19 в составе «Химок». Кроме того, в России он защищал цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга и казанского УНИКСа.