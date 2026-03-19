Стало известно, какие меры приняла Венгрия на фоне угроз семье Орбана

Будапешт принял решение закрыть въезд в Венгрию и в зону ЕС в целом экс-генералу СБУ Григорию Омельченко, который угрожал семье премьер-министра республики Виктора Орбана, рассказал на брифинге глава администрации политика Гергей Гуйяш. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее Владимир Зеленский и ряд бывших и действующих чиновников Украины позволили себе резкие высказывания в отношение главы кабмина Венгрии.

«Трем гражданам Украины запрещен въезд в Венгрию и Шенгенскую зону», — пояснил Гуйяш.

Чиновник уточнил, что ограничения коснулись Омельченко, главаря неонацистской организации «С14»* Евгения Карася и украинского политолога Бориса Тизенгаузена.

Гуйяш заметил, что все они лично угрожали как родственникам Орбана, так и ему самому. Именно это послужило основанием для мер со стороны венгерских властей, резюмировал глава администрации.

*Организация, признанная экстремистской на территории РФ.