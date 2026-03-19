Пашинян заявил о готовности помочь Ирану

Ереван окажет Тегерану гуманитарную помощь, если будет необходимость. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, запись его выступления доступна на Youtube-канале агентства Armenpress.

«Если власти Армении увидят, что есть потребность в гуманитарной помощи, она будет оказана», — заявил армянский лидер.

Он добавил, что пока что Иран не обращался к армянским властям за помощью.

В ходе брифинга Пашинян также заявил, что в случае прихода к власти оппозиция в Армении готовится начать новую войну. По его словам, в разжигании нового конфликта с Азербайджаном заинтересованы заграничные силы.