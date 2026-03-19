ЕС не смог согласовать 20-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС, опубликованном на сайте Европейского совета.

"Европейский совет призывает к дальнейшим усилиям и скоординированным действиям государств – членов", – указано в тексте.

Кроме того, Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита ЕС, касающиеся Украины. Заявление об утверждении военного финансирования Киева в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы было поддержано 25 лидерами государств из 27. В связи с этим оно не имеет юридической силы.

Ультиматум Орбана в адрес ЕС и Украины объяснили

Глава евродипломатии Кая Каллас перед саммитом ЕС в Брюсселе уточнила, что "не очень оптимистично" настроена в отношении согласования кредита Киеву. При этом она считает, что "сейчас пришло время" выразить Украине свою поддержку.

При этом Венгрия пообещала блокировать помощь Украине от ЕС до тех пор, пока Киев препятствует транзиту нефти из России по трубопроводу "Дружба".