Китай наносит удар, пока Трамп увяз в Иране: в КНР рассказали о присоединении Тайваня

За 48 часов Китай дал США сразу два «сигнала тревоги»: за два дня «рутинных военных учений» политика на Тайване была буквально перевернута, а Вашингтон крайне озабочен. Журналисты китайского издания Sohu пишут, что ситуация в Тайваньском проливе никогда не была такой напряженной. «ФедералПресс» представляет эксклюзивный перевод статьи.

«Учения, проводимые Народно-освободительной армией под кодовым названием «Праведная миссия-2025», фактически изменили баланс в Тайваньском проливе и показали: Китай не станет ждать реакции других стран – предстоящее «объединение» не шутка», – отмечается в материале.

Ранее администрация Белого дома одобрила новый пакет военной помощи Тайваню на $11,1 млрд. Ответ Китая был показательным: на учениях происходила отработка уничтожения не просто «условных ракет противника», а непосредственно HIMARS, а также блокирования каналов снабжения США и Тайваня в возможной войне.

Параллельно Пекин задействовал юридические и информационные рычаги: под «Законом против сецессии» пять компаний, поддерживающих независимость Тайваня, подверглись санкциям. В результате их акции обвалились. Параллельно медиа на острове активно публиковали кадры учений, эксперты комментировали высокие риски «ставки на США», демонстрируя населению Тайваня уязвимость «американского зонтика».

Как объяснили китайские военные аналитики, учения с четырех направлений (север, юго-запад, юго-восток и восток) почти одновременно создавали «кольцо окружения», исключая возможность Тайваня и США на реагирование. Даже если бы Белый дом принял решение о вступлении в конфликт, американский флот вряд ли успел бы вмешаться.

Журналисты Sohu указывают и на технологическое превосходство Китая в военной сфере. Ракеты «Дунфэн-17/26», гиперзвуковые «Инджиц-21», эсминцы типа 055, бомбардировщики H-6K – все это против устаревающих систем Тайваня, основанных на F-16.

При этом Китай использует «двойную стратегию»: помимо санкций против «сепаратизма», Пекин активно стимулируя молодежь с Тайваня переезжать на материк через специальную программу поддержки, увеличивая торговую зависимость до 42 %.

«Китай демонстрирует, что у него есть выбор действий, но территориальная целостность – не обсуждается. Готов ли Китай к «решающему шагу»? Ответ уже виден. США по-прежнему могут пытаться усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы получить переговорные преимущества. Но если продолжатся односторонние действия или военные провокации, ставка будет слишком высокой – потеря не только оружия, но и международного имиджа и устойчивости союзов», – заключает издание.

