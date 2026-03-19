Трампа поймали на лжи об ударах по иранскому месторождению

Президент США Дональд Трамп солгал, когда сказал, что Вашингтон был не в курсе о планируемых атаках Израиля на нефтегазовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Катар не знал об израильском ударе заранее, а Трамп знал», — говорится в публикации.

Источники издания утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский лидер заранее скоординировали свои действия по нанесению удара. Отмечается, что целью этой атаки было оказать влияние на Иран, чтобы остановить дальнейшие нарушения поставок нефти через Ормузский пролив.

В публикации обратили внимание, что после ответного удара Ирана глава Белого дома написал, что не знал об ударе Израиля.