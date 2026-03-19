Ультиматум Орбана в адрес ЕС и Украины объяснили

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачёв в разговоре с Рамблером прокомментировал ультиматум венгерского премьера Виктора Орбана по Украине.

Перед началом саммита ЕС Орбан заявил журналистам, что Венгрия отказывается поддерживать решения Евросоюза в пользу Украины, пока Киев не разблокирует поставки нефти по «Дружбе». Он отметил, что хотел бы получать через этот трубопровод нефть, «которую сейчас блокируют украинцы». Кроме того, по словам политика, Будапешт поддержит кредит ЕС Киеву на 90 млрд евро, только получив нефть.

Трухачёв отметил, что жёсткая позиция Орбана может быть связана не столько с реальными разногласиями по Украине, сколько с внутренней политикой. Эксперт обратил внимание на приближающиеся выборы в Венгрии и выразил мнение, что премьер-министр использует внешнеполитическую риторику для укрепления своих позиций внутри страны.

Заявление Орбана — это сугубо предвыборный ход. Сейчас любое политическое высказывание из Будапешта нужно рассматривать исключительно через призму грядущих выборов: по сути, других контекстов для венгерской политики сегодня просто не существует. Премьеру нужно выиграть выборы — и в этот период его публичные ультиматумы носят скорее демонстративный, чем практический характер. Для европейцев, и для венгров в частности, голословное заявление — это пустышка, если оно не подкреплено официальными документами: декларациями, резолюциями, правовыми актами. Пока мы видим только слова — а реальные действия, как показывает опыт, могут последовать совсем не скоро. Вадим Трухачев Политолог, доцент Финансового университета

Говоря о реальных возможностях Венгрии повлиять на решения Евросоюза, эксперт отметил, что Будапешт вряд ли способен в одиночку заблокировать масштабный пакет помощи Украине. По мнению политолога, у Брюсселя достаточно рычагов, чтобы нейтрализовать сопротивление отдельных стран — особенно тех, чья экономика сильно зависит от финансирования ЕС.

«Венгрия не сможет заблокировать выделение кредита Украине на 90 млрд евро. По меркам Евросоюза, Венгрия — не та страна, которая обладает достаточными рычагами влияния для срыва подобных решений. Венгрия — относительно бедная страна в составе ЕС, и у Брюсселя есть действенные инструменты давления: заморозка финансирования (уже были случаи заморозки 30 млрд для Венгрии и 13 млрд для Словакии), ограничение права голоса по ключевым внутренним вопросам — например, по вопросам миграции, которые для Орбана гораздо важнее. В конечном счёте, если встанет выбор между поддержкой Киева и интересами Венгрии в ЕС, премьер-министр пойдёт на уступки: слишком высоки ставки по темам, критически значимым для его внутренней политики», - сказал эксперт.

Комментируя долгосрочные перспективы конфликта между Будапештом и Брюсселем, Трухачёв указал на чёткие границы, за которые Виктор Орбан вряд ли решится выйти. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на жёсткую риторику, венгерский премьер осознаёт риски и в итоге будет вынужден искать компромисс — в том числе из‑за настроений внутри самой Венгрии.

«У ЕС есть не только возможность обойти позицию Венгрии, но и реальные механизмы давления на Будапешт. Орбан прекрасно понимает, где проходит «красная линия»: он никогда не заявлял о возможности выхода Венгрии из Евросоюза, потому что такая перспектива для страны попросту неприемлема. Брюссель может не просто заблокировать финансирование, но и ограничить участие Венгрии в принятии решений по вопросам, которые для Орбана приоритетны. Поэтому, несмотря на громкие заявления, в долгосрочной перспективе премьер-министр будет вынужден искать компромисс. К тому же не стоит переоценивать поддержку подобных риторик внутри самой Венгрии: венгерское общество вовсе не пророссийское, и слишком радикальные шаги Орбана могут обернуться против него на выборах», - заключил специалист.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила перед саммитом в Брюсселе, что «не очень оптимистично» настроена в отношении согласования кредита Украине.