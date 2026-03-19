Министр войны США Пит Хегсет заявил на брифинге, что Соединенные Штаты должны использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не посылать их Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По данным американских массмедиа, США в первые часы масштабного конфликта с Ираном израсходовали свыше 3 тысяч высокоточных боеприпасов, в том числе, свыше 800 ракет-перехватчиков для комплексов ПВО.

Глава Пентагона отметил, что США столкнулись с истощением запасов вооружений, вызванных тем, что снаряды и ракеты отправлялись не в арсеналы, а Украине.

«И каждый раз, когда мы оглядываемся назад и рассматриваем любую проблему, с которой сталкиваемся, всё сводится к одному: «отправьте это Украине», — пояснил Хегсет.

В Пентагоне считают, что в настоящий момент лучше использовать боеприпасы в интересах США, констатировал министр.

Стало известно, почему Трамп стремится завершить конфликт на Украине

Ранее Хегсет сообщил, что США в ближайшее время нанесут очередной «самый масштабный удар» по Ирану.