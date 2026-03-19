Пока вы не уснули: реакция Китая на перенос встречи Трампа и Си и благодарность Ирана России

Раскрыта реакция Китая на перенос встречи Трампа и Си Цзиньпина

Китай разочарован решением президента США Дональда Трампа перенести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, решение о переносе саммита из-за операции США против Ирана встретило в Китае смешанную реакцию: от «тихого раздражения» до публичной критики. Бывший высокопоставленный американский дипломат и вице-президент Института политических исследований Азиатского общества Дэнни Рассел отметил, что Пекин расценил «внезапную, отложенную в последнюю минуту отмену как неуважение».

В Иране выразили благодарность за помощь России

Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран поблагодарило Россию за гуманитарную помощь и обеспечение жителей страны медикаментами. Об этом сообщает ТАСС.

В Евросоюзе признались, что не понимают целей операции США против Ирана

В Бельгии назвали условие для разблокировки €90 млрд помощи Киеву

Киев столкнулся с серьезным препятствием в получении финансовой помощи от Евросоюза. Как заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, Будапешт намерен удерживать блокировку кредита в размере 90 млрд евро до проведения парламентских выборов в стране.

По словам политика, такая позиция венгерского руководства может быть частью предвыборной кампании. Однако он подчеркнул, что подобное поведение неприемлемо для стран-участниц сообщества.

Захарова заявила о манипуляциях Германией темой Минских соглашений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить место за столом переговоров по Украине.

По словам Захаровой, западные политики уже имели возможность вести переговоры, но вместо этого предпочли иное поведение, передает РИА «Новости».

Появились подробности о попавшем в психбольницу после критики СВО российском юристе

Выступивший с критикой специальной военной операции (СВО) и действующей российской власти блогер и юрист Илья Ремесло попал в психбольницу. Авторы связанного с силовиками и военнослужащими Telegram-канала «МИГ России» раскрыли подробности о его последних увлечениях.

Канал подтвердил, что Ремесло находится на обследовании в специализированном медицинском учреждении в Санкт-Петербурге.

В США анонсировали самый мощный удар по Ирану

Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал самый мощный удар по Ирану в ближайшее время. Об этом сообщает «КП».

Он отметил, что Штаты нанесли удары по более чем 7 тысячам целей по всему Ирану и его военной инфраструктуре, и это не «постепенный шаг» а «точное применение подавляющей силы».

Роскомнадзор опроверг информацию о нехватке мощностей для блокировок в интернете

Информация о том, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не справляется с объемом блокировок в интернете, не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщали, что Роскомнадзор перестал справляться с объемом блокировок в интернете, так как средства для фильтрации трафика перегружены. В связи с этим ряд заблокированных ресурсов якобы периодически начинает нормально функционировать.

Пашинян заявил о подготовке Армении к войне

В случае прихода к власти оппозиция в Армении готовится начать новую войну.

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Telegram-канал «Кавказское бюро».

Италия и Дания обратились с призывом к Фон дер Ляйен

Власти Италии и Дании предупредили главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен об угрозе миграционного кризиса в ЕС из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Euractiv.

По данным издания, премьер Италии Джорджа Мелони и ее коллега из Дании Метте Фредериксен направили фон дер Ляйен письмо. В нём они предупредили главу ЕК о волне миграции, сравнимой с наплывом беженцев в 2015 году.

Стало известно об угрозах Германии Орбану из-за Украины

Во время закрытой встречи глав МИД Европейского союза (ЕС) в Брюсселе министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль «очень прямо» заявил коллеге из Венгрии Петеру Сийярто, что позицию Будапешта «больше нельзя терпеть». Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

